Nuovo stadio e imprenditori interessati alla Casertana ma D' Agostino frena | Sono due cose diverse

Dopo la partita tra Casertana e Salernitana 1919, vinta dai rossoblù per 1-0, si sono susseguite voci su un possibile interesse di imprenditori per la squadra. Tuttavia, D’Agostino ha chiarito che il progetto del nuovo stadio e l’interesse economico verso la Casertana sono due questioni distinte, frenando così ogni possibilità di collegamento tra le due iniziative.

Sugli spalti presente Mimmo Diana, già presidente della Real Normanna, che si occuperà con Conpat della realizzazione dell'impianto: "Ma non entrerà in società" La conferma è arrivata ieri sera allo stadio ‘Alberto Pinto’, al termine della sfida tra Casertana e Salernitana 1919, vinta dai rossoblù per 1-0. L’imprenditore dell’agro aversano Mimmo Diana, già presidente onorario della Real Normanna, non fa parte della cordata di imprenditori interessati all’acquisto della società casertana. La presenza di Diana sugli spalti del Pinto aveva immediatamente riacceso le voci che, ormai da circa due anni, lo indicano come possibile protagonista di un futuro ingresso nel club rossoblù. 🔗 Leggi su Today.it

Casertana, lavori in corso: fra calciomercato e nuovo stadioTempo di lettura: 3 minutiLa Casertana ha accelerato i tempi: il direttore sportivo Degli Esposti sta lavorando per fornire a Coppitelli rinforzi...

Norton-Cuffy alla Juve: bianconeri ancora interessati. Ma queste sono le condizioni del GenoaBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese.

Contenuti utili per approfondire Nuovo stadio.

Temi più discussi: Hellas People. Non solo un’idea; Cassino, stop alle tribune al Salveti dal 2024. L’assessore: La fine dei lavori è vicina; Il Cagliari Calcio in mano agli italo-americani; NEW TARDINI, IL SORPASSO DEL PRO IOWA STADIUM.

Stadio Flaminio, per il finanziamento ci saranno di mezzo banche e fondi: le cifreStadio Flaminio, al fine di finanziare la realizzazione del nuovo impianto della Lazio si farà ricorso a diversi introiti. Tutti i dettagli Il progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio, ... lazionews24.com

Nuovo Stadio Flaminio, il progetto della Lazio adesso fa sul serio: investimenti e fondi entrano nella fase decisivaNuovo Stadio Flaminio, il progetto della Lazio adesso fa sul serio: investimenti e fondi entrano nella fase decisiva Il progetto di riqualificazione del Flaminio e la costruzione del nuovo stadio dell ... calcionews24.com

UN PROGETTO GRANDIOSO PER LA LAZIO: IL NUOVO STADIO FLAMINIO DA 480 MILIONI La S.S. Lazio punta a trasformare lo storico Stadio Flaminio in una nuova casa biancoceleste moderna e da oltre 50.000 posti. Investimento complessivo: circa - facebook.com facebook

Oltre la rivalità: Inter e Milan a lavoro per il nuovo stadio di San Siro #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com