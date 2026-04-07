Dagli spogliatoi Parla Calabro A due punti dai play off | possiamo sognare

Dagli spogliatoi, il tecnico calabrese ha commentato la posizione in classifica, affermando che la squadra è a due punti dai playoff e può ancora sperare di raggiungerli. Nel frattempo, lo stadio di Carrara si è riempito di tifosi che hanno festeggiato la vittoria nel derby contro lo Spezia, con caroselli di auto e clacson che hanno attraversato le vie della città. La vittoria ha portato entusiasmo e festa tra i supporters locali.

Uno stadio strabordante di gioia e caroselli di auto con colpi di clacson per tutta Carrara. La vittoria nel derby tanto atteso contro lo Spezia ha fatto godere un’intera città. "E’ una soddisfazione enorme che questi ragazzi hanno dato a tutto l’ambiente ma non abbiamo chiuso nessun cerchio o raggiunto nessun obiettivo. Mancano sempre cinque partite. E’ logico che questo è un successo che ha un sapore particolare e lo dedico a tutta questa gente che non ci ha mai lasciato soli nei momenti difficili. Tutte le altre volte a fine partita sono sempre entrato in campo ma stavolta son voluto restare fuori per godermi la curva in maniera più defilata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dagli spogliatoi Parla Calabro. "A due punti dai play off: possiamo sognare» Leggi anche: Dagli spogliatoi Calabro. "Perdere in questo modo fa davvero male» Leggi anche: Le interviste Calabro orgoglioso della prestazione fornita dai suoi ragazzi. "Torniamo a casa senza punti ma a testa altissima» Argomenti più discussi: Dagli spogliatoi Parla Calabro. A due punti dai play off: possiamo sognare; Basket Giarre batte Reggio Calabria 102-95, Show al PalaCannavò. Dagli spogliatoi Parla Calabro. A due punti dai play off: possiamo sognare»Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Dagli spogliatoi. Calabro: Questa è una vittoria fondamentale»Una vittoria fondamentale. Antonio Calabro (nella foto) è consapevole dell’importanza di questi tre punti non solo per la classifica ma anche per il morale dei suoi ragazzi. Se la meritavano perché ... lanazione.it A Cosenza e Belmonte Calabro arriva una rivoluzione che parla di diritti, arte e comunità. Nasce "Territori Liberi", il progetto de La Rivoluzione delle Seppie insieme ai maestri dell'arte pubblica CHEAP! #territoriliberi #larivoluzionedelleseppie #cheap #cosenz - facebook.com facebook