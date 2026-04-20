Dagli avvistamenti alle ammissioni ufficiali a Messina si parla di Ufo e verità nascoste | Il segreto non regge più

A Messina si è svolto un convegno dedicato al fenomeno UFO e UAP, intitolato “Il fenomeno UFOUAP: da ieri a domani”, che ha visto la partecipazione di un ampio pubblico. L’evento si è tenuto venerdì 17 aprile presso la Libreria Feltrinelli, portando alla luce discussioni su avvistamenti e ammissioni ufficiali riguardanti questi fenomeni. L’incontro ha attirato l’attenzione su come il tema abbia ormai superato la sfera del mistero per entrare nel dibattito pubblico.