Un uomo di 100 anni ricorda gli anni della Resistenza, parlando della sua esperienza tra gli orti della Bicocca e lo stabilimento Breda. La sua testimonianza racconta come si svolsero quegli anni, con dettagli sulla vita quotidiana e sui momenti condivisi durante quel periodo. La narrazione si concentra sui ricordi di un passato che ha segnato la sua vita e il ruolo che ha avuto all’interno di quegli eventi.

? Cosa sapere L'operaio centenario Riccardo testimonia la Resistenza vissuta tra gli orti della Bicocca e la Breda.. Il racconto collega la lotta partigiana del 25 aprile alla solidarietà industriale di Sesto San Giovanni.. In un angolo riparato di un bar affollato, dove il brusio della gente si placa davanti a testimonianze rare, Riccardo, centenario operaio della Breda, ha consegnato la memoria di un passato di lotta e sogni tra le strade di Sesto San Giovanni e i vicoli della Bicocca. La conversazione con l’uomo, segnato da quarant’anni di fatica in fabbrica, ha riportato alla luce frammenti di una realtà che oggi sembra lontana: quella di via Ponale 66, dove prima del secondo conflitto mondiale gli orti domestici non erano solo spazi verdi, ma il cuore pulsante della sussistenza e della socialità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dagli orti alla Resistenza: il racconto del centenario della Breda

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