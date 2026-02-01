Oltre il centenario, Annunziata Verità celebra un secolo di vita. Sopravvissuta a una fucilazione nel 1944, è diventata un simbolo silenzioso della Resistenza italiana. Oggi, la sua storia continua a ricordare il coraggio di chi ha combattuto per la libertà.

Compie cento anni Annunziata Verità, sopravvissuta a una fucilazione nel 1944, simbolo silenzioso ma potente della Resistenza italiana. Nata a Faenza nel 1926, ha vissuto un destino che sembra uscito da un romanzo: il 27 aprile di quell’anno, durante un’azione di repressione nazifascista, fu portata davanti a un plotone di esecuzione insieme a altri partigiani. Il colpo di pistola che doveva ucciderla non la fermò. Rimase priva di sensi, ma il corpo non cedette. Sopravvisse per miracolo, nascosta dai contadini del paese, e riuscì a fuggire in un’area montuosa dove rimase nascosta per settimane, fino a quando non poté rientrare a Faenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oltre il centenario: la storia di Annunziata Verità, simbolo della resistenza e della rinascita in Italia

Approfondimenti su Annunziata Verità

Filiberto Rossi si è spento ieri a Torino, all’età di 97 anni.

Dopo l’alluvione del 2023, il ponte di Ca’ Stronchino si trasforma in simbolo di rinascita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Annunziata Verità

Argomenti discussi: Fiorentina, in marcia verso il centenario. Da Frigo a Bruno Neri, quei calciatori viola diventati degli eroi; Sappada e Forni Avoltri. Al Master Cup di Sci nordico anche un centenario americano; Fondazione Centenario, la Provincia sceglie Francesca Pierleoni per il Cda; Dante Marcazzan è il primo paziente ultra centenario ad essere dimesso dalla riabilitazione di Marzana: Gentilezza, attenzione alla persona e sensibilità.

Cent’anni e non sentirli: la genetica della longevità estrema indagata su supercentenari brasilianiGli scienziati cercano di comprendere i fattori che hanno permesso ad alcune persone in Brasile di raggiungere i 100 o addirittura i 110 anni di età ancora ... lescienze.it

Oltre 23mila centenari in Italia: 8 su 10 sono donne. Boom di over 100, ma le culle restano vuoteIn un’Italia sempre più anziana e con le nascite in costante calo, cresce ancora il numero dei centenari: sono oltre 23mila, secondo l’ultimo rapporto Istat aggiornato al 1° gennaio. Un dato in ... ilgiornale.it

Compie cento anni Annunziata Verità, la partigiana 'che visse due volte'. Staffetta dal nome di battaglia 'Mallì', sopravvisse a una fucilazione nel '44 #ANSA x.com

Disastro funivia Faito, accertamenti sui freni. L'avvocato: 'Emerga in fretta la verità'. Oggi a Torre Annunziata stilata tabella di marcia dell'incidente probatorio - facebook.com facebook