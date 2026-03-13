A Milano, nel teatro Franco Parenti, si è svolto un comizio di Giorgia Meloni che ha promosso il Sì. Prima dell’evento, si sono svolte sfilate con ministri e influenzatori digitali, alcuni creati con l’intelligenza artificiale. Il video racconto della manifestazione mostra queste diverse scene, senza commenti o analisi, limitandosi a documentare i fatti accaduti.

“Non fidatevi degli slogan troppo semplici”. Parola di Giorgia Meloni che a Milano tira la volata per il Sì con un comizio al teatro Franco Parenti. Quaranta minuti di discorso che arrivano al termine di un pomeriggio dove sessanta relatori si sono alternati nelle tre sale del teatro. Ci sono gli influencer creati con l’AI, esponenti dell’opposizione come l’ex senatore Pd Stefano Esposito, l’ex magistrato Luca Palamara oltre a parlamentari e ministri di Fratelli d’Italia. Interventi a raffica, pochi minuti a testa prima di un gong e del ritornello della hit di Sal Da Vinci “Per sempre sì”. Lo spazio non è grande e si riempie subito. Prima dell’ingresso della presidente del Consiglio, si chiude il sipario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dagli influencer creati con l’Ai alla sfilata di ministri prima del comizio di Meloni: il video racconto della kermesse per il Sì al Parenti

