Il prossimo 24 e 25 maggio, cinque comuni del Brindisino apriranno le urne per le elezioni amministrative. Gli elettori sono chiamati a scegliere i nuovi rappresentanti comunali in un appuntamento che riguarda diverse municipalità della zona. Le operazioni di voto si svolgeranno in due giornate, con la possibilità di esprimere la propria preferenza in modo diretto e senza particolari complicazioni.

Le urne si apriranno nel Brindisino nei prossimi mesi, fissando l’appuntamento elettorale per il 24 e 25 maggio del corrente anno. Cinque comuni della provincia saranno chiamati a scegliere i nuovi amministratori locali, tra cui Mesagne, Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni che superano la soglia demografica che impone un ballottaggio, mentre Latiano e Torchiarolo procederanno con turno unico. La scadenza temporale è netta: qualsiasi evento previsto dopo le ore 21:26 di oggi non deve essere trattato come già accaduto, ma come scenario futuro da monitorare. In questo contesto, la situazione politica appare frammentata e in divenire, con accordi ancora da definire su nomi e programmi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

