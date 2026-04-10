A Fermo, la scena politica locale si presenta frammentata dopo che le forze civiche e il centrodestra hanno deciso di correre alle prossime elezioni con coalizioni distinte. La divisione tra le diverse forze politiche rende più complesso il quadro elettorale e apre la strada a una sfida diretta tra le varie alleanze. La decisione è stata presa in modo definitivo, lasciando poco spazio a eventuali accordi unificati.

La politica locale di Fermo si trova davanti a una scacchiera frammentata dopo la decisione definitiva di correre con coalizioni separate tra i civici e il centrodestra. La frattura, consolidatasi dopo numerosi incontri caratterizzati da forti disaccordi e veti incrociati sui nomi proposti dai partiti, vede oggi Scarfini guidare una compagine civica supportata da Calcinaro e Torresi, mentre Tosoni si presenta come candidato per il centrodestra. Il elettorale fermano si sta delineando attraverso una serie di candidature che spaziano dalle esperienze amministrative passate alle nuove voci mediatiche. Oltre ai due contendenti principali, il ventaglio dei candidati include Concetti, Di Ruscio e Diprè, figure che ora affrontano la fase operativa della raccolta firme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, scacco al centrodestra: civici e coalizioni si sfidano

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