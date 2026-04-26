Da ragazzo di strada nella guerra di mafia a candidato sindaco Lillo Valvieri | Diamo un taglio a questa Politica
Lillo Valvieri, nato e cresciuto a Camaro San Paolo durante gli anni della guerra di mafia, ha deciso di candidarsi come sindaco. Da giovane, ha vissuto in prima persona le difficoltà del quartiere e ora vuole cambiare le cose. La sua candidatura si basa sulla volontà di restituire il potere ai cittadini e di affrontare le criticità della città. Valvieri si presenta come un volto nuovo nel panorama politico locale.
Da ragazzo di strada a Camaro San Paolo negli anni della guerra di mafia a candidato sindaco. Da solo e con l'aspirazione di dare tutto il potere al popolo. E' contro il Ponte sullo Stretto e sulla nuova Fiera sostiene che hanno sbagliato tutto. Lillo Valvieri, 46 anni, sposato con un figlio di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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