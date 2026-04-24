Elezioni Lillo Valvieri è il primo candidato a presentare la lista

A meno di un mese dalle elezioni comunali, si apre ufficialmente la fase di presentazione delle liste dei candidati. È stato il primo a formalizzare la propria candidatura, presentando la lista in vista del voto che deciderà il nuovo sindaco della città. La campagna elettorale entra nel vivo con le operazioni di deposito delle liste e delle candidature presso gli uffici elettorali.

Inizia la fase clou della campagna elettorale che porterà all'elezione del nuovo sindaco. A meno di un mese dal ritorno alle urne dei messinesi, è tempo di presentare le rispettive liste. Il primo tra i candidati a farlo è Lillo Valvieri. Il commerciante, gestisce un salone in via Garibaldi.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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