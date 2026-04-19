Da Noi a Ruota Libera Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti del 19 aprile

Il 19 aprile, nel programma televisivo condotto da Francesca Fialdini, tra gli ospiti ci saranno Fabrizio Moro e Bianca Guaccero. Oltre a loro, in studio saranno presenti Maurizio Lastrico, Giulia Bevilacqua e Maria Vera. La conduttrice ha annunciato la partecipazione di questi personaggi, che si aggiungono a un cast di ospiti già annunciato per quella puntata. La trasmissione andrà in onda come di consueto in prima serata.

Domenica 19 aprile, torna Da Noi. a Ruota Libera dopo il buon riscontro della scorsa puntata, vista da 1 milione 565 mila spettatori pari al 12,9% di share. Il programma di Rai 1, condotto come sempre da Francesca Fialdini e giunto alla sua settima stagione, riapre le porte del suo salotto per esplorare i bivi dell'esistenza e le scelte di chi ha saputo reinventare se stesso. Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in sinergia con Endemol Shine Italy, il format resta uno spazio privilegiato per il racconto di storie autentiche e svolte sorprendenti. Appuntamento a partire dalle 17.20 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Noi... a Ruota Libera, Fabrizio Moro e Bianca Guaccero tra gli ospiti del 19 aprile Notizie correlate Da Noi… a Ruota Libera, Marcella Bella e Fabrizio Biggio tra gli ospitiDopo la pausa per il Festival di Sanremo, Francesca Fialdini torna oggi, domenica 8 marzo, con un nuovo appuntamento di Da Noi… a Ruota Libera, il... Leggi anche: Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini; Da Noi... a Ruota Libera, Leo Gassmann e Barbara Bouchet tra gli ospiti del 12 aprile; Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: da Venier Masini e la Isoardi privata, Fialdini con la Guaccero; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Barbara Bouchet e gli altri ospiti della puntata. Da noi... a ruota libera oggi in tv domenica 19 aprile su Rai 1: gli ospiti di Francesca FialdiniNuovo appuntamento con Da Noi…A Ruota Libera, il programma di Francesca Fialdini in onda oggi - domenica 19 aprile - dalle 17.20 su Rai 1. Ospite della puntata, Fabrizio Moro, ora protagonista su Rai ... corrieredellumbria.it Da noi… a ruota libera, domenica 19 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini(Adnkronos) – Da noi… a ruota libera torna oggi, domenica 19 aprile, con un nuovo appuntamento condotto da Francesca Fialdini. In onda alle 17.20 su Rai1. Tra gli ospiti di oggi: il cantautore Fabrizi ... pianetagenoa1893.net Domenica 19 aprile nel programma "A ruota libera" alle 17.20 su Rai 1 Fabrizio Moro da Canzonissima :) - facebook.com facebook Il progetto “A Ruota Libera” oggi a Quiliano e nel weekend a Genova x.com