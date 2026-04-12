Da noi… A ruota libera le anticipazioni del 12 aprile | gli ospiti di Francesca Fialdini

Si rinnova l’appuntamento con Da noi. A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che accompagna il pubblico in uno spazio televisivo fatto di storie tutte diverse, tra racconti personali, nuovi progetti artistici e storie di vita che cambiano direzione all’improvviso. La conduttrice, come di consueto, tornerà ad animare il pomeriggio di Rai1 con un appuntamento che abbraccia cinema, musica, fiction e riflessioni, spaziando tra momenti più intimi a intermezzi più leggeri e divertenti. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 12 aprile. Ad aprire la nuova puntata di Da noi. a ruota libera è Barbara Bouchet: l’iconica attrice del cinema internazionale racconterà il suo ritorno sul grande schermo con il film Finale: allegro, uscito nelle sale lo scorso 9 aprile.🔗 Leggi su Dilei.it

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Da noi… a ruota libera, oggi domenica 12 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini(Adnkronos) – Francesca Fialdini torna oggi, domenica 12 aprile, con un nuovo appuntamento di 'Da noi… a ruota libera', in onda alle 17.

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