Il 26 aprile, Francesca Fialdini condurrà una nuova puntata di Da noi… A ruota libera. La trasmissione si concentrerà sulle storie di vita dei suoi ospiti, sui loro successi professionali e sulla capacità di reinventarsi nel corso degli anni. La conduttrice tornerà a intervistare persone provenienti da diversi settori, offrendo uno spazio di approfondimento e di dialogo. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di vari ospiti, senza ulteriori dettagli sui loro nomi.

Francesca Fialdini torna a occupare il salotto di Da noi. A ruota libera con una puntata dedicata alle storie di vita, ai grandi successi professionali e a quella capacità di reinventarsi che è il marchio di fabbrica del programma. Tra sorrisi, confessioni e momenti di gioco, ecco chi saranno i protagonisti di questo 26 aprile. Da noi. A ruota libera, le anticipazioni del 26 aprile. Ad aprire il pomeriggio di Da noi. A ruota libera sarà Giancarlo Magalli, uno dei nomi più longevi della televisione italiana. La sua carriera attraversa decenni di storia Rai, dagli esordi come autore di programmi cult fino alla lunga esperienza alla conduzione de I fatti vostri, che lo ha reso familiare al grande pubblico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 26 aprile: gli ospiti di Francesca Fialdini

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