La Ue condanna gli attacchi di Teheran Von der Leyen | Sconsiderati e indiscriminati Nessun allarme energetico

La Commissione europea ha condannato gli attacchi di Teheran, definendoli sconsiderati e indiscriminati. La presidente della Commissione ha commentato che l’unica via per affrontare la situazione causata dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran è attraverso la diplomazia. La risposta ufficiale non ha segnalato preoccupazioni riguardo a un possibile rischio energetico.

"L'unica soluzione per la situazione determinata dall'attacco degli Usa e di Israele contro l'Iran passa attraverso la diplomazia. Con una transizione credibile per l'Iran, la fine definitiva dei programmi nucleare e balistico e delle attività destabilizzanti nella regione". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Bruxelles in attesa della riunione del collegio sicurezza convocata nel pomeriggio. Von der Leyen ha definito l'attacco Usa e Israele la possibilità di una "nuova speranza" per il popolo "oppresso" e ha denunciato duramente gli attacchi "sconsiderati" di Teheran agli stati sovrani del golfo.