A Bruxelles, si è acceso uno scontro tra il commissario europeo per i trasporti e la presidente della Commissione europea, in merito alla politica estera dell’Unione Europea. La discussione è alimentata dal conflitto in Iran, con raid statunitensi e israeliani e la risposta di Teheran che colpisce basi statunitensi nel Golfo. Le divergenze tra i due funzionari si manifestano attraverso le loro dichiarazioni pubbliche.

Mentre i raid statunitensi e israeliani aprono un nuovo fronte sull’Iran e la risposta iraniana investe basi Usa nel Golfo, a Bruxelles la crepa passa dalle dichiarazioni. Chi parla per l’Europa quando la crisi corre più veloce dei comunicati? La sequenza delle prime ore è diventata un fatto politico e rivela una Unione che reagisce a scatti, con centri diversi che cercano la stessa inquadratura. La ricostruzione di Politico descrive una partenza in ordine sparso. L’Alto rappresentante Kaja Kallas diffonde per prima una dichiarazione centrata sulla diplomazia e annuncia l’esplorazione di soluzioni negoziali. Poco dopo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo António Costa escono con un testo congiunto che invoca «massima moderazione». 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran apre una crepa a Bruxelles: scontro Kallas-von der Leyen sulla politica estera Ue

