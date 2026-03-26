Lella Lombardi | 85 anni 12 GP e il record di punti da donna

Oggi si ricorda il 26 marzo 2026, anniversario di nascita di Lella Lombardi, che avrebbe compiuto 85 anni. Lella Lombardi è stata una pilota di Formula 1, con una carriera che comprende 12 Gran Premi disputati e il record di punti ottenuti da una donna in questa categoria. La sua presenza nel mondo delle corse ha lasciato un segno importante nella storia automobilistica femminile.

Oggi, 26 marzo 2026, si commemora l’anniversario di nascita di Lella Lombardi, che avrebbe compiuto 85 anni. La pilota piemontese rimane la donna più vincente nella storia della Formula 1, avendo disputato 12 Gran Premi tra il 1974 e il 1976. Nonostante la brevità della sua carriera nel Circus, ha lasciato un segno indelebile come unica atleta femminile ad aver raccolto punti, seppur solo mezzo punto nel GP di Spagna del 1975. La gara spagnola fu interrotta dalla bandiera rossa a causa di incidenti drammatici, ma non cancellò il suo risultato parziale. Nel medesimo anno, durante il Gran Premio di Germania sul Nürburgring, ottenne una settima posizione in una corsa completa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lella Lombardi: 85 anni, 12 GP e il record di punti da donna Articoli correlati Leggi anche: F1, 85 anni fa nasceva Lella Lombardi, la miglior donna nella storia del Circus. A quando una nuova ragazza volante? Bracciano, incendio devasta appartamento: morta donna di 85 anniLunghe lingue di fuoco che avvolgono completamente l’appartamento e l’aria che è ormai asfissiante e velenosa. Una selezione di notizie su Lella Lombardi Discussioni sull' argomento La storia gloriosa e rivoluzionaria della pilota Lella Lombardi sabato 28 a Frugarolo; Una serata per ricordare Lella Lombardi, a Frugarolo un omaggio alla pilota. F1, 85 anni fa nasceva Lella Lombardi, la miglior donna nella storia del Circus. A quando una nuova ragazza volante?Oggi Lella Lombardi avrebbe compiuto 85 anni. Purtroppo, un male feroce l’ha strappata a questo mondo pochi giorni prima di compierne 51. È tuttavia ... oasport.it La storia gloriosa e rivoluzionaria della pilota Lella Lombardi sabato 28 a FrugaroloFRUGAROLO - Sabato 28 marzo, a 85 anni dalla nascita, il paese di Frugarolo renderà omaggio a Lella Lombardi, una delle figure più significative e ... radiogold.it Lella Lombardi, nata a Frugarolo in Piemonte il 26 marzo 1941, morirà di cancro poco prima di compiere 51 anni, il 3 marzo 1992 a Milano. - facebook.com facebook