Da Milano a Cernusco al via l’autostrada verde mangia-smog

Da Milano a Cernusco, è partito il progetto dell’autostrada verde, un’infrastruttura dedicata alla mobilità sostenibile. Sono stati avviati i lavori per il primo lotto, che prevede un percorso tra la città e il comune di Cernusco sul Naviglio, passando per Vimodrone. L’intervento riguarda la realizzazione di una strada progettata per favorire lo spostamento ecologico e ridurre la congestione del traffico.

Green way da Milano a Cernusco via Vimodrone, via al primo lotto di lavori per l’autostrada verde mangia-smog lungo la Padana Superiore, "progettata per contribuire ad assorbire le emissioni prodotte dal traffico su una delle arterie più congestionate che congiunge l’hinterland al capoluogo lombardo". Una visita dell’Amministrazione al cantiere nel quartiere San Giuseppe a Vimodrone restituisce le prime immagini del nuovo collegamento. "Questo intervento è un passo importante verso una mobilità più sostenibile - dice il sindaco Dario Veneroni - l’obiettivo di questa prima tranche di lavori è avvicinare i tre centri e migliorare la qualità dell’aria, rendendo il quartiere sempre più vivibile.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Milano a Cernusco, al via l’autostrada verde mangia-smog Notizie correlate Il Gelso d’oro ai grandi di Cernusco. Il ricordo di Moretti, anima verde. E l’omaggio a don Luigi CalderaL’emozione che diventa nodo alla gola quando sullo schermo compare l’immagine di Giuseppe Moretti, l’anima verde della Martesana, premiato alla Casa... Rugby: il Sondrio RfCom espugna Cernusco con una rimonta da brividiMentre l’attenzione sportiva è catalizzata dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e dal Sei Nazioni, l’undicesima giornata del campionato di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Milano a Cernusco, al via l’autostrada verde mangia-smog; Riunione Serale di Cernusco: Recupero il 29/4; La pianista cernuschese Simona Rosella Guariso in concerto alla Fondazione Pasquinelli di Milano; Gli advisor di Studitalia nelle acquisizioni di Spaggiari-Pivetti e Merchants Square Professionisti Associati. Inchiesta a Milano, il designatore Gianluca Rocchi si autosospende dopo l’accusa di frode sportiva: “Ho sempre agito sempre correttamente”. Dal rigore per l’Udinese al fallo non fischiato a Bastoni per la gomitata a Duda: le partite sotto esame della stagio - facebook.com facebook La ricostruzione dell'indagine della Procura di Milano con la giornalista AGI Manuela D'Alessandro A quale campionato appartengono gli episodi e quali possono essere le tempistiche #Vamos powered by Optima Italia, ogni sabato di #SerieAEnilive su x.com