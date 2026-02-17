Rugby | il Sondrio RfCom espugna Cernusco con una rimonta da brividi

Il Sondrio RfCom ha vinto a Cernusco dopo una rimonta emozionante, causando sorpresa tra gli spettatori. La partita, decisiva per la classifica, si è accesa nel secondo tempo quando i giocatori di Sondrio hanno recuperato uno svantaggio di punti. Mentre il focus mediatico si concentra sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e sul Sei Nazioni, questa vittoria di rugby ha attirato l’attenzione di molti tifosi locali. Un dettaglio che ha fatto la differenza è stato il tentativo di meta decisivo nei minuti finali, che ha portato Sondrio alla vittoria.

Mentre l'attenzione sportiva è catalizzata dalle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e dal Sei Nazioni, l'undicesima giornata del campionato di Serie B regala al Sondrio RFCom una delle partite più incredibili della stagione. A Cernusco, il Sondrio firma una rimonta con le unghie e supera i padroni di casa 31-29 al termine di un finale da brividi. L'avvio sembra incoraggiante per i valtellinesi: al 2' Volontè va subito in meta, con trasformazione di Grillotti per lo 0-7. Ma è un'illusione. Dal 6' in avanti il Cernusco prende in mano la gara e ribalta completamente l'inerzia: meta trasformata per il 7-7, poi altre tre marcature al 12', al 20' e al 26', che fissano il punteggio sul 26-7 all'intervallo.