Il Gelso d’oro ai grandi di Cernusco Il ricordo di Moretti anima verde E l’omaggio a don Luigi Caldera

A Cernusco, presso la Casa delle Arti, si è svolta una cerimonia in cui il Gelso d’oro è stato assegnato ai protagonisti locali. Durante l’evento sono stati ricordati Giuseppe Moretti, figura simbolo della comunità, e don Luigi Caldera, a cui è stato dedicato un omaggio. La serata ha suscitato emozioni tra i presenti, con immagini e riconoscimenti che hanno celebrato i loro contributi.

L’emozione che diventa nodo alla gola quando sullo schermo compare l’immagine di Giuseppe Moretti, l’anima verde della Martesana, premiato alla Casa delle Arti, a Cernusco, l’altra sera. Gelso d’oro alla memoria per l’ ambientalista, presidente del Circolo di Legambiente "Il Molgora" e assessore a Pessano, scomparso a fine 2024. La cerimonia ha aperto ufficialmente la Fiera di San Giuseppe, l’evento più atteso dell’anno in città, che comincia sempre con la parata dei più illustri scelti dal Comune. "A lui - ha detto la sindaca Paola Colombo - il merito per l’instancabile impegno e i profondi valori che ha promosso nell’ambito dell’ associazionismo sociale ed ecologico ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Gelso d’oro ai grandi di Cernusco. Il ricordo di Moretti, anima verde. E l’omaggio a don Luigi Caldera Articoli correlati L’ambientalista, il maestro, il chitarrista. I “gelsi d’oro“ ai grandi di CernuscoSfileranno come sempre alla Casa delle Arti, al teatro di Cernusco sotto i riflettori ci saranno ancora una volta i grandi della città. Cernusco, in piazza torna il gelso. Il crollo, le polemiche e la nuova vitaIl nubifragio aveva privato la città di uno dei suoi amati guardiani verdi, il gelso di piazza Matteotti. Una selezione di notizie su Luigi Caldera Discussioni sull' argomento Il Gelso d’Oro di Cernusco a don Luigi Caldera; Il Gelso d’oro ai grandi di Cernusco. Il ricordo di Moretti, anima verde. E l’omaggio a don Luigi Caldera; Gelso d’oro 2026 – I premiati e le motivazioni. Il Gelso d’Oro di Cernusco a don Luigi Caldera #NordMilano24 #cernuscosulnaviglio #gelsodoro #donluigicaldera #BreakingNews facebook