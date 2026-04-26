Sui social, i sostenitori di Trump hanno commentato con rabbia e delusione la vicenda di Cole Tomas Allen, passato da insegnante del mese a detenuto del mese. La notizia si collega alla sparatoria avvenuta all’hotel Hilton di Washington, dove l’ex presidente si trovava durante una cena con i corrispondenti della Casa Bianca. L’episodio ha riacceso le discussioni tra i sostenitori del tycoon, ancora molto attivi online.

La sparatoria all’ hotel Hilton di Washington, dove Donald Trump stava partecipando alla cena con i corrispondenti alla Casa Bianca, ha risvegliato il mondo MAGA ancora fedele al presidente. In un momento di calo di consensi, difficoltà interne soprattutto legate all’economia, guerre che non si risolvono e parte dei suoi sostenitori che lo mollano, il tycoon ha ritrovato la solidarietà del proprio ‘popolo’, almeno sui social, che si è mobilitato per attaccare Cole Tomas Allen, l’uomo che ha compiuto l’attacco. “ Da insegnante del mese a detenuto del mese “, si legge in uno dei commenti al profilo Linkedin. Il riferimento è al fatto che Cole Tomas Allen è stato descritto nelle prime ore dopo l’attacco come un insegnante molto stimato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Da insegnante del mese a detenuto del mese”: i sostenitori di Trump si sfogano sui profili social di Cole Tomas Allen

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