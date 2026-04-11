Momenti di tensione tra ultrà dopo il match Torino-Verona | lanci di bottiglie contro i pullman intervengono le forze dell' ordine

Dopo la partita tra Torino e Verona, si sono verificati atti di tensione tra i tifosi. Alcuni supporter hanno lanciato bottiglie contro i pullman delle squadre al termine del match, causando l'intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto. La situazione si è protratta per alcuni minuti, con i poliziotti che hanno cercato di ristabilire la calma tra i gruppi di ultrà. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi.

Momenti di forte tensione sono stati registrati dopo il fischio finale della gara di serie A, disputata tra Torino ed Hellas Verona, fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino. Erano circa le 18.30 quando, a termine del match, tra gli ultrà delle due tifoserie avversarie si è innalzato il livello.🔗 Leggi su Torinotoday.it Aggressione a Torino: il SIC denuncia un’escalation di violenza contro le forze dell’ordineUn agente di polizia è stato gravemente ferito a Torino durante gli scontri scaturiti da un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Scontri a Torino: due fermati e tre segnalati dopo scontro tra forze dell’ordine e gruppi di giovaniA Torino, nella serata di ieri, sono esplosi scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani in diverse zone del centro città, con un bilancio di...