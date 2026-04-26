Cyberbullismo allarme giovani | Il web è il luogo più pericoloso Due su tre vittime della violenza online

Secondo uno studio presentato al convegno organizzato dal CSI Piemonte e dall'Associazione Bullismo No Grazie, il web rappresenta il luogo più pericoloso per i giovani italiani. Dalle ricerche emerge che due vittime su tre di violenza online sono minors, evidenziando una diffusione significativa del fenomeno di cyberbullismo tra i ragazzi. La discussione si è concentrata sulle modalità di prevenzione e sulla necessità di interventi mirati per contrastare questa forma di violenza digitale.

Il web è diventato il principale teatro di violenza per i giovani italiani. A lanciare l’allarme è un nuovo studio presentato durante il convegno “Bullismo e Cyberbullismo: educare, prevenire, proteggere”, organizzato dal CSI Piemonte in collaborazione con l’Associazione Bullismo No Grazie. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Leggi anche: Violenza, revenge porn, cyberbullismo: per il 66% dei ragazzi il web è il luogo più a rischio. Colpite soprattutto ragazze e perosne non binarie

Leggi anche: Violenza, revenge porn, cyberbullismo: per il 66% dei ragazzi il web è il luogo più a rischio. Colpite soprattutto ragazze e persone non binarie

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cyberbullismo e IA, allarme tra i giovani: il Moige fa tappa all’Istituto Artusi di Roma; Bullismo, l'allarme in Friuli: due casi a settimana nelle classi scolastiche; Bullismo a scuola: aggredito, minacciato e insultato dal compagno finisce all'ospedale; Bullismo e cyberbullismo, la linea Riboldi in Piemonte.

Cyberbullismo e IA, allarme tra i giovani: il Moige fa tappa all’Istituto Artusi di RomaRaggiunge L’Istituto IPSEOA Pellegrino Artusi di Roma, il tour del progetto Giovani Ambasciatori. Alle 8:30 di martedì 21 aprile arriverà presso l’istituto il centro mobile del MOIGE. Dalle 9:00 all ... newtuscia.it

Bullismo e cyberbullismo: le necessità di educare, prevenire e proteggereA Torino un convegno organizzato dal CSI. Riboldi: Questi fenomeni richiedono una risposta educativa e culturale condivisa ... torinoggi.it

Lunedì 27 aprile 2026 gli alunni della scuola secondaria di primo grado parteciperanno a un incontro di sensibilizzazione sul bullismo e sul cyberbullismo. Un’occasione importante per riflettere - facebook.com facebook