Curling Mondiali doppio misto | Italia perfetta secondo successo contro l’Ungheria

Da sportface.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

agli ultimi mondiali di curling, la squadra italiana nel doppio misto ha ottenuto il secondo successo consecutivo battendo 9-4 l’Ungheria dopo aver già vinto contro la Repubblica Ceca. Constantini e Mosaner hanno portato a casa la vittoria e si preparano ora alla sfida serale contro la Germania.

Dopo l’esordio vincente con la Cechia, Constantini e Mosaner si impongono 9-4 anche sugli ungheresi. Azzurri attesi dalla sfida serale contro la Germania. Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia ai Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Nella seconda giornata del torneo, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner conquista il secondo successo consecutivo, confermando l’ottimo avvio dopo la vittoria all’esordio contro la Cechia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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