Curling Mondiali doppio misto | Italia perfetta secondo successo contro l’Ungheria

agli ultimi mondiali di curling, la squadra italiana nel doppio misto ha ottenuto il secondo successo consecutivo battendo 9-4 l’Ungheria dopo aver già vinto contro la Repubblica Ceca. Constantini e Mosaner hanno portato a casa la vittoria e si preparano ora alla sfida serale contro la Germania.

Dopo l’esordio vincente con la Cechia, Constantini e Mosaner si impongono 9-4 anche sugli ungheresi. Azzurri attesi dalla sfida serale contro la Germania. Prosegue senza intoppi il cammino dell’Italia ai Mondiali 2026 di doppio misto di curling, in corso a Ginevra. Nella seconda giornata del torneo, la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner conquista il secondo successo consecutivo, confermando l’ottimo avvio dopo la vittoria all’esordio contro la Cechia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria 9-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: comodo successo azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19. LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Calendario Mondiali curling misto 2026: orari, programma, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Curling: Constantini e Mosaner al via dei Mondiali di doppio misto di Ginevra - FISG; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra. LIVE Italia-Ungheria 9-4, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: comodo successo azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING MISTO DALLE 19.00 11.26: Si chiude qui! Un piccolo brivido in ... oasport.it Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling misto 2026: orari, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l'Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio ... oasport.it Una partita fantastica da parte della Coppia Azzurra del doppio misto di Curling. Dopo la vittoria all'esordio contro la Cechia, Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno la meglio anche sull'Ungheria e si porta subito in testa nel Round Robin. Una partita sub - facebook.com facebook Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko - x.com