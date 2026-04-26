Curling | Constantini e Mosaner sfidano l’Ungheria per il primato

Domenica 26 aprile si svolge a Ginevra una sfida di curling tra la coppia italiana, Constantini e Mosaner, e l’Ungheria. La partita fa parte dei Mondiali di curling e si gioca nel Gruppo B. La squadra italiana ha recentemente vinto contro la Repubblica Ceca con il punteggio di 7-5 e punta a ottenere la prima posizione nel girone.

? Cosa sapere Constantini e Mosaner sfidano l'Ungheria a Ginevra domenica 26 aprile ai Mondiali.. La vittoria contro la Cechia per 7-5 punta al primato nel Gruppo B.. A Ginevra, alle ore 10:00 di domenica 26 aprile 2026, la coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner affronta l’Ungheria per il secondo turno del round robin ai Mondiali di curling misto. Dopo aver superato la sfida contro la Cechia con un punteggio di 7-5, i campioni del mondo in carica puntano a consolidare la loro posizione nel gruppo B. L’assetto tecnico del tandem azzurro dopo l’esordio. La solidità mostrata sul ghiaccio svizzero durante la prima prestazione ha dato conferme importanti sulla capacità di gestione della coppia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Curling: Constantini e Mosaner sfidano l’Ungheria per il primato Notizie correlate LIVE Italia-Ungheria, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: secondo impegno per Mosaner/ConstantiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Ungheria, seconda sfida degli... Curling: Mosaner e Constantini in Svizzera per il bis mondialeLa sfida per il trono mondiale del curling doppio misto vede gli atleti protagonisti a Ginevra, in Svizzera, da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Curling: Constantini e Mosaner al via dei Mondiali di doppio misto di Ginevra - FISG; Mondiali di Curling 2026 nel doppio misto: Stefania Constantini e Amos Mosaner, il calendario delle partite e dove vedere; Doppio misto: Constantini e Mosaner pronti per difendere il titolo iridato ai Mondiali di Ginevra; Constantini e Mosaner difendono il titolo ai Mondiali di curling doppio misto: nuova sfida dopo il bronzo olimpico. Italia-Ungheria e Italia-Germania oggi, Mondiali curling misto 2026: orari, tv, programma, streamingDopo aver esordito contro la Cechia, l'Italia tornerà sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per disputare due partite ai Mondiali 2026 di curling doppio ... oasport.it Lo start iridato è ok per Constantini e Mosaner: i campioni del mondo in carica battono la CechiaCurling: i campionati del mondo di doppio misto a Ginevra partono con un convincente successo per le stelle azzurre (che la chiudono in 7 end col punteggio di 7-5), pronte ... neveitalia.it Mosaner e Constantini brillanti ai Mondiali di curling: esordio vincente per i campioni in carica, Cechia ko - x.com Inizia bene il Mondiale di Curling in quel di Ginevra per Stefania Constantini e Amos Mosaner. C'era grande attesa per l'esordio della coppia Campione del Mondo in carica. Il nostro duo misto è riuscito ad avere la meglio sulla coppia ceca formata da Petra Kli - facebook.com facebook