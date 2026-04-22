Gli atleti di curling sono arrivati a Ginevra, in Svizzera, dove si svolge la competizione mondiale di doppio misto. La manifestazione, iniziata sabato 25 aprile, si concluderà sabato 2 maggio 2026. Due atleti italiani partecipano alla gara, che vede in campo le migliori coppie internazionali per conquistare il titolo mondiale. L'evento si svolge in un palazzetto dedicato alle competizioni di sport invernali.

La sfida per il trono mondiale del curling doppio misto vede gli atleti protagonisti a Ginevra, in Svizzera, da sabato 25 aprile a sabato 2 maggio 2026. La competizione si apre con l’obiettivo di chiudere la stagione agonistica dopo l’esperienza vissuta tre mesi fa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, con la coppia italiana composta da Amos Mosaner e Stefania Constantini pronta a tentare il bis del titolo mondiale ottenuto dodici mesi fa. Il percorso degli azzurri verso una nuova medaglia passerà attraverso un girone difficile, dove saranno inseriti nel Gruppo B insieme a Canada, Cechia, Finlandia, Germania, Ungheria, Corea del Sud, Scozia, Svizzera e USA.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curling: Mosaner e Constantini in Svizzera per il bis mondiale

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