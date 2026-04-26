Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiola

Oggi prepariamo le fettine alla pizzaiola, un piatto semplice e amato che fa parte delle ricette tradizionali italiane. È un classico che molte famiglie hanno nel proprio ricettario, spesso preparato durante i momenti in cui si passa del tempo in cucina. La ricetta prevede ingredienti basilari e si realizza in pochi passaggi, rendendola adatta a chi cerca un pasto veloce ma gustoso.

Ingredienti – 4 fette di arista di maiale (circa 600 gr), 350 gr di salsa o passata o pelati frullati di pomodoro, tre spicchi d’aglio, un peperoncino fresco o un cucchiaino di peperoncino macinato, 4 cucchiaini di origano, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 200 gr di mozzarella fiordilatte, una ventina di olive, sale q. b. Procedimento – Sbucciate gli spicchi di aglio, privateli dell’anima verde e fateli soffriggere in una capace padella con l’olio extravergine e il peperoncino. Quando l’aglio è appena dorato ritiratelo e aggiungete la salsa di pomodoro aggiustando appena di sale e profumando con l’origano. Fate tirare un po’ il sugo a fuoco moderato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiola Carne alla pizzaiuola Notizie correlate Cuciniamo insieme | Castagnole alla cremaPer la crema (secondo la ricetta di nonna Lavinia) Un uovo, due cucchiai rasi di farina 00, due cucchiai colmi di zucchero, 250 ml di latte, una... Cuciniamo insieme | Mimose d'uovoIngredienti – 4 uova XXL, 120 gr di tonno sott’olio peso sgocciolato, un cucchiaio di capperi sotto sale, due filetti di acciughe, 70 gr di maionese... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cuciniamo insieme | Involtini primavera (a modo nostro); La Schlein vuole imitare Sánchez? Allora gas da Mosca e nucleare; L’Iran terrorizza il turismo globale; Il conduttore tv vicino a Putin è niente in confronto a Landini e intellettuali. Cuciniamo insieme: finocchi alla mediterraneaSe non avete voglia di pietanze che ingombrano lo stomaco ecco un piatto che soddisfa il palato e lascia però leggero il desinare. E’ una preparazione che può essere un ottimo contorno – si sposa ... panorama.it Cuciniamo insieme: terrina di primosale con insalata di pescheRiscopriamo la gioia di mettersi ai fornelli. Ogni giorno vi proponiamo una ricetta semplice da fare con quello che abbiamo in casa. E la domenica: la ricetta della festa anche filmata. Successo ... panorama.it Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiola Una ricettina che è un classico delle famiglie italiane, almeno una volta quando si passava un po’ di tempo in cucina. È di quelle da fare in fretta, ma capaci di stimolare robusti appetiti. L’origine è napoletana, le varian x.com Comune di Costermano sul Garda "SERATE GIOVANI" Cari ragazzi, GIOVEDI' 23 APRILE presso l'Edificio Polifunzionale in piazza del Donatore 1 a Costermano sul Garda vi attende una SERATA PIADINA TIME - CUCINIAMO INSIEME. L'ap - facebook.com facebook