Cuciniamo insieme | Castagnole alla crema

A Castagnole alla crema si preparano in fretta, appena si sente l’odore di fritto in tutta la cucina. È il momento di mettere l’olio sul fuoco e iniziare a friggere le palline di pasta, pronte a diventare dolci croccanti. Questi dolcetti, tipici del Carnevale, piacciono ai bambini e fanno gola anche agli adulti. Questa versione ripiena di crema all’arancia è una vera tentazione, perfetta per celebrare la festa e portare in tavola un tocco di allegria.

Per la crema (secondo la ricetta di nonna Lavinia) Un uovo, due cucchiai rasi di farina 00, due cucchiai colmi di zucchero, 250 ml di latte, una buccia d’arancia. Procedimento – In una bastardella impastate farina, yogurt, uovo, zucchero 60 grammi, i due cucchiai di liquore e il pizzico di sale, lavorate con energia e quando l’impasto è liscio lasciate riposare. Nel frattempo dedicatevi alla crema. Intiepidite il latte con la buccia d’arancia in un pentolino senza far alzare troppo la temperatura altrimenti aggiungendo l’uovo avrete l’effetto frittata, poi aggiungete la farina, lo zucchero e ovviamente l’uovo e con una frutta lavorando di continuo a fiamma bassa fate addensare. 🔗 Leggi su Laverita.info

