Cannavacciuolo a Prato | caos in sala e volgarità al ristorante La Furba

Domenica 26 aprile, lo chef Antonino Cannavacciuolo è stato presente al ristorante La Furba di Poggio a Caiano. Durante l’evento si sono verificati momenti di confusione in sala e sono state rivolte parole considerante volgari. La presenza dello chef ha attirato numerosi clienti, creando un’atmosfera tesa e movimentata all’interno del locale. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici di quanto accaduto.

? Cosa sapere Antonino Cannavacciuolo interviene al ristorante La Furba di Poggio a Caiano domenica 26 aprile.. L'esperto Paolo Borzacchiello corregge il comportamento della titolare Silvia per salvare la reputazione.. Antonino Cannavacciuolo approderà a Poggio a Caiano domenica 26 aprile alle ore 21.15 per affrontare la gestione critica del ristorante La Furba, dove la qualità delle materie prime deve scontrarsi con un servizio di sala fuori controllo. Il nuovo episodio di Cucine da incubo, prodotto da Endemol Shine Italy, porterà lo chef otto stelle Michelin nel cuore della provincia di Prato, all’interno di un palazzo storico che ospita da oltre venti anni una proposta culinaria basata sul pesce.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannavacciuolo a Prato: caos in sala e volgarità al ristorante La Furba Notizie correlate Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico EquenseVolete trascorrere Pasqua 2026 in un ristorante stellato? Cannavacciuolo Countryside a Vico Equense fa al caso vostro: ecco quanto costa un menù... Cannavacciuolo a Torre del Greco: sfida per salvare un ristorante in crisiLa dodicesima edizione del programma televisivo dedicato al salvataggio di attività di ristorazione, trasmesso su Uno e disponibile tramite le...