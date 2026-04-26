Nel quartiere di San Vitaliano, in provincia di Napoli, sono stati trovati sei cuccioli di cane in condizioni di maltrattamento. Uno aveva una zampa amputata e infetta, due erano rinchiusi in uno spazio molto ristretto e tra loro si trovava anche la carcassa di un altro cane. I cani erano senza acqua e cure, lasciati a se stessi su un terreno di Traversa Torre dell’Olmo. Il proprietario è stato denunciato.

Uno aveva una zampina amputata e ancora infetta, due erano chiusi in un box di pochi metri quadri e in mezzo a loro la carcassa di un altro: sei cani in un terreno di Traversa Torre dell’Olmo, a San Vitaliano in provincia di Napoli, completamente in balia di loro stessi, senza acqua né cure. È stato denunciato per maltrattamento di animali il 53enne proprietario del terreno. Le condizioni in cui erano tenuti gli animali è stata accertata dai carabinieri e dal personale veterinario dell ‘Asl Na3 Sud: giunti nel terreno di Traversa Torre dell’Olmo hanno visto i sei cani tenuti in un regime di privazione, sprovvisti di qualsiasi di attenzione e cura: condizioni igienico sanitarie inesistenti, infezioni e persino una carcassa abbandonata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuccioli di cane maltrattati e segregati: denunciato il proprietario nel Napoletano

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