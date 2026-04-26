Cubo Nero la Procura | Illecito il permesso a costruire

La Procura ha dichiarato illecito il permesso a costruire relativo al cosiddetto ‘Cubo Nero’, un edificio sorto nell’area che un tempo ospitava il Teatro Comunale. La vicenda legale si svolge ora nel contesto delle indagini che coinvolgono le autorizzazioni e le procedure amministrative legate alla realizzazione della struttura. Il caso ha portato alla luce un contenzioso tra le autorità competenti e i proprietari dell’edificio.

Sorgeva dove un tempo c’era la musica del Teatro Comunale, oggi il cosiddetto ‘Cubo Nero’ è al centro di una sinfonia ben diversa: quella giudiziaria. L’inchiesta della Procura di Firenze è arrivata a scuotere le fondamenta di Palazzo Vecchio e della tutela paesaggistica della città. Le ipotesi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Cubo nero: 15 indagati. Pessina interrogato. L’accusa: permesso a costruire non conformeI NOMI DEGLI INDAGATI – Oltre all’ex soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio Andrea Pessina, interrogato in questi giorni dai pm, e la... Cascina, rilasciato il permesso a costruire per la riqualificazione dell’area ex PighiniDopo oltre trentacinque anni di attesa, prende finalmente forma il progetto di riqualificazione urbana dell’area in passato occupata dall’attività... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze, l'accusa della Procura sul cubo nero: Illecito il permesso a costruire; Cubo nero: la svolta di Firenze. Indagati in 15, Pessina interrogato; Cubo nero, tra gli indagati anche l’ex Soprintendente Pessina; Il cubo nero del Teatro Comunale, l’inchiesta entra nel cuore delle autorizzazioni. Cubo Nero, la Procura: Illecito il permesso a costruireSorgeva dove un tempo c’era la musica del Teatro Comunale, oggi il cosiddetto ‘Cubo Nero’ è al centro di una sinfonia ben diversa: quella giudiziaria. L’inchiesta della Procura di Firenze è arrivata a ... firenzetoday.it Cubo nero a Firenze, i tre nodi e le accuse dei pm: l’autorizzazione, i tempi, i piani in piùPer la Procura fu attestata falsamente la compatibilità paesaggistica dell’opera da realizzare: ecco come ... corrierefiorentino.corriere.it Cubo nero, le carte dell’inchiesta. Difformità choc tra i progetti: due piani in più nel blocco B, ma la Soprintendenza disse sì x.com Cubo nero: 15 indagati. Pessina interrogato. L’accusa: permesso a costruire non conforme https://www.firenzepost.it/2026/04/24/cubo-nero-15-indagati-pessina-interrogato-laccusa-permesso-a-costruire-non-conforme/ Cronaca, Il blog di Ernesto Giusti, Politic - facebook.com facebook