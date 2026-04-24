Nel procedimento giudiziario riguardante il cosiddetto Cubo Nero di Firenze, le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati quindici persone. Tra queste, è stato ascoltato in interrogatorio un soggetto chiamato a rispondere di aver concesso un permesso a costruire non conforme alle normative vigenti. La vicenda riguarda la costruzione che si trova nell’area dell’ex Teatro Comunale, in una zona riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco.

I NOMI DEGLI INDAGATI – Oltre all’ex soprintendente per le Belle Arti e il Paesaggio Andrea Pessina, interrogato in questi giorni dai pm, e la responsabile del procedimento Francesca Fabiani, emergono dagli avvisi di garanzia i vertici dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Firenze, Eleonora Cisternino e Stefania Fanfani, e dell’Ufficio edilizia privata Elisabetta Fancelli e la responsabile del procedimento Annalisa Pontenani. Risultano indagati anche i componenti della Commissione Paesaggistica comunale: Alessandro Foggi, Adele Goretta Caucci, Alessandro Bellini e Michele Martino. Per la procura di Firenze, i funzionari del Comune e i...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cubo nero: 15 indagati. Pessina interrogato. L’accusa: permesso a costruire non conforme

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Non solo il 'cubo nero', c'è pure la maxi antenna bianca che copre il Duomo / FOTO x.com