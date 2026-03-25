Cascina rilasciato il permesso a costruire per la riqualificazione dell’area ex Pighini

A Cascina è stato rilasciato il permesso a costruire per la riqualificazione dell’area ex Pighini, occupata in passato da un’attività artigianale e commerciale. Dopo più di trentacinque anni di attesa, si avvia ufficialmente il progetto di recupero dell’area, che si trovava in stato di abbandono e degrado.

Dopo oltre trentacinque anni di attesa, prende finalmente forma il progetto di riqualificazione urbana dell’area in passato occupata dall’attività artigianale e commerciale “ex Pighini”, da tempo in stato di abbandono e degrado. Sarà la Cavallini Costruzioni Srl, proprietaria del sito e impresa esecutrice dei lavori, a guidare questa importante operazione di recupero urbano. Per l’intervento privato, approvato dall’amministrazione comunale, è stato ora rilasciato il permesso a costruire e nelle prossime settimane partirà finalmente il cantiere. “Prosegue il lavoro di riqualificazione urbana portato avanti da questa amministrazione fin dall’avvio del mandato – ha detto il sindaco Michelangelo Betti –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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