Vinitaly 2026 | la Calabria punta tutto sul turismo nelle cantine

La Calabria si prepara a partecipare a Vinitaly 2026 con una delegazione composta da più di 111 aziende che producono vino, distillati e amari. L’iniziativa mira a promuovere il settore vitivinicolo calabrese a livello internazionale. L’evento rappresenta un’occasione per le cantine di mostrare i propri prodotti e consolidare i rapporti con operatori e buyer provenienti da diversi paesi.

La Calabria si appresta a proiettarsi sulla scena internazionale del settore vitivinicolo con una delegazione di oltre 111 realtà tra produttori di vino, distillati e amari in vista dell’appuntamento di Vinitaly 2026. Questo movimento economico si inserisce in un contesto nazionale di forte espansione dell’enoturismo, dove si prevede che circa 18 milioni di cittadini italiani saranno coinvolti in esperienze legate al mondo del vino nel corso del 2026, segnando un incremento di 4,5 milioni rispetto ai dati registrati nel 2024. Il nuovo volto del viaggio enogastronomico: la ricerca dell’autenticità umana. Le dinamiche del turismo legato al vino stanno subendo una trasformazione strutturale, spostando il baricentro dall’acquisto del prodotto alla ricerca di un contatto diretto con la filiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly 2026: la Calabria punta tutto sul turismo nelle cantine Calabria protagonista al Vinitaly 2026: oltre cento cantine e una presenza sempre più strutturataLa Calabria si prepara a tornare da protagonista al Vinitaly, il grande salone internazionale del vino e dei distillati in programma a Verona dal 12... Calabria a tutto tondo: la Guida Rossa del Touring Club punta a rilanciare turismo e tradizioni regionali.La nuova Guida Rossa del Touring Club Italiano interamente dedicata alla Calabria è stata presentata oggi a Bit Milano, la fiera del turismo in corso... Temi più discussi: La Calabria protagonista al Vinitaly 2026 con 111 aziende; Merano WineFestival Cirò, il lancio dell’edizione 2026 al Vinitaly; Calabria Straordinaria e Arsac: emozione, identità e innovazione verso il Vinitaly 2026; Vinitaly 2026, la Calabria protagonista con oltre 100 aziende. La Calabria al Vinitaly 2026, oltre 110 aziende presenti. Gallo: «Eccellenze e territorio in vetrina»L'assessore regionale: «Un'occasione strategica per la nostra regione». Ampio spazio sarà riservato alla promozione integrata del territorio ... corrieredellacalabria.it Calabria, enoturismo in ascesa: tra cantine familiari e l’identità enologica dei vini bianchiNel 2026 si stimano circa 18 milioni di italiani coinvolti in esperienze legate al vino, in aumento di 4,5 milioni rispetto al 2024 ... corrieredellacalabria.it Vinitaly, Confagricoltura Puglia: “La sfida è difendere valore e identità” - facebook.com facebook Confagricoltura protagonista a Vinitaly 2026 Dal 12 al 15 aprile vi aspettiamo a Verona, nel nostro spazio espositivo (Hall Area D), con un ricco calendario di appuntamenti che vedrà il coinvolgimento di rappresentanti delle istituzioni, esperti del mondo e x.com