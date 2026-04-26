Crypto USA | il CLARITY Act sfida le banche e punta a SpaceX

Negli Stati Uniti, la Camera ha approvato il CLARITY Act, una legge che mira a regolamentare il settore delle criptovalute. La normativa consentirebbe la tokenizzazione di aziende come SpaceX e Google, aprendo nuove possibilità di investimento per soggetti di tutto il mondo. La proposta di legge si concentra sul quadro legale delle criptovalute e sulla possibilità di rappresentare digitalmente società di grandi dimensioni.

? Cosa sapere Il CLARITY Act approvato alla Camera punta a regolare il mercato crypto statunitense.. La normativa permetterebbe la tokenizzazione di società come SpaceX e Google per investitori globali.. Il CLARITY Act potrebbe raggiungere la scrivania di Donald Trump nel mese di giugno, dopo un passaggio in Congresso previsto per maggio, secondo le previsioni del CEO di Galaxy Digital Mike Novogratz. Il progetto di legge, che ha già ottenuto l’approvazione della Camera nella scorsa estate, punta a stabilire un ordine normativo definitivo per il mercato delle criptovalute negli Stati Uniti. Mentre il vertice dell’azienda si mostra ottimista sulla rapidità del processo legislativo, le analisi interne di Galaxy Digital delineano un quadro più complesso, con probabilità di successo calcolate al 50% per l’anno in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crypto USA: il CLARITY Act sfida le banche e punta a SpaceX Notizie correlate Svolta USA: accordo su stablecoin per sbloccare il CLARITY ActIl Senato degli Stati Uniti e i principali operatori del settore crypto stanno definendo un accordo sui rendimenti delle stablecoin per sbloccare il... Criptovalute USA: il futuro del CLARITY Act tra incognite e scadenze? Cosa sapere Il Senato discute il CLARITY Act sulle criptovalute con scadenza tecnica a maggio 2025. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Mancano solo 72 ore: la questione crypto più importante dell’anno si decide ora; La grande speranza delle criptovalute nel Clarity Act del Senato ha ancora una possibilità di sopravvivere a un calendario fitto; Sparito il testo della legge crypto USA: la mossa per tentare l’approvazione in extremis; Il CLO di Coinbase invita i legislatori a sostenere le ricompense crypto o abbandonare il CLARITY Act. Sparito il testo della legge crypto USA: la mossa per tentare l’approvazione in extremisLa parte più discussa del Clarity Act, il complesso di leggi che dovrebbe governare il mondo crypto negli USA, non sarà pubblicata in settimana. Si tratta della parte che riguarda il possibile rendime ... criptovaluta.it Mancano solo 72 ore: la questione crypto più importante dell’anno si decide oraRimane ormai soltanto lunedì. Superato quel limite, potremo dimenticarci del 2026. criptovaluta.it I big delle crypto alla corte di Trump, c’è anche l’italiano Ardoino x.com #Amundi entra nel mondo crypto. Il più grande asset manager europeo ha lanciato un #ETP su Bitcoin quotato su #EuronextParis. Tradotto: Bitcoin entra ufficialmente nei canali della finanza tradizionale. Non è il primo prodotto del genere, ma il nome cambia t - facebook.com facebook