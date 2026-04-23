Il Senato sta attualmente esaminando il CLARITY Act, una proposta di legge riguardante le criptovalute negli Stati Uniti, con una scadenza tecnica fissata per maggio 2025. La discussione riguarda norme e regolamentazioni che potrebbero influenzare il settore, anche se al momento non sono stati definiti dettagli specifici sulle modalità di attuazione. La questione rimane aperta, con possibili sviluppi che potrebbero avere ripercussioni sul mercato delle valute digitali.

? Cosa sapere Il Senato discute il CLARITY Act sulle criptovalute con scadenza tecnica a maggio 2025.. Il mancato via libera entro maggio rischia di bloccare la normativa fino al 2026.. Il destino della legislazione sulle criptovalute negli Stati Uniti si gioca tra le mura del Senato, con le probabilità che il disegno di legge CLARITY venga approvato entro la fine del 2026 calcolate intorno al 50%, secondo le ultime analisi di Galaxy. La proposta di legge denominata Digital Asset Market Clarity Act del 2025 sta affrontando una fase decisiva a Washington dopo aver superato la Camera dei Rappresentanti nel luglio del 2025. Nonostante il sostegno bipartisan iniziale, l’iter legislativo si trova ora in un momento di estrema fragilità temporale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Criptovalute USA: il futuro del CLARITY Act tra incognite e scadenze

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