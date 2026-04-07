Il Senato degli Stati Uniti sta lavorando a un accordo con i principali operatori del settore crypto riguardo alle stablecoin, con l’obiettivo di facilitare l’approvazione del CLARITY Act. La discussione si concentra sui rendimenti delle stablecoin e sulla definizione di un quadro normativo più chiaro. Le parti puntano a concludere il confronto entro la fine di aprile, in vista di una sessione di markup.

Il Senato degli Stati Uniti e i principali operatori del settore crypto stanno definendo un accordo sui rendimenti delle stablecoin per sbloccare il CLARITY Act, con l’obiettivo di arrivare a una sessione di markup entro la fine di aprile. L’impasse legislativa che ha frenato la definizione della struttura del mercato crypto sembra aver superato un punto critico. Dopo due cicli di consultazioni con lo staff senatoriale avvenuti verso la fine della scorsa settimana, l’atmosfera tra gli stakeholder è tornata a essere positiva. Il fulcro della discussione riguarda la possibilità per le imprese di offrire premi a chi detiene stablecoin senza che questo provochi una fuga dei depositi dal sistema bancario tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta USA: accordo su stablecoin per sbloccare il CLARITY Act

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