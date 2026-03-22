Cruz Beckham ha pubblicato una canzone intitolata Loneliest Boy, in cui rivolge alcune parole al fratello Brooklyn. La traccia contiene un passaggio in cui si afferma che Brooklyn ha spezzato il cuore della madre. Cruz, il più giovane dei figli Beckham, ha deciso di condividere il brano sui social media, attirando l’attenzione su questa comunicazione musicale.

Oggi, il giovane artista si sta aprendo in un altro modo: musicalmente. Attualmente in tournée nel Regno Unito, sta eseguendo la sua nuova canzone Loneliest Boy, che racconta la storia di un ragazzo solitario che ha "spezzato" il cuore di sua madre. Il testo comprende: "Loneliest boy, mama don't talk too much It breaks her heart It shows in the little things you don't do". I fan hanno subito fatto un parallelo con le tensioni che hanno scosso il clan Beckham per diversi mesi. Soprattutto quando alcuni testi sono diventati più espliciti: "Credo che alla fine, sei solo tu, te stesso e te Dimmi come fai a vivere, quando non hai... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cruz Beckham contro il fratello Brooklyn in una canzone: «Hai spezzato il cuore della mamma»

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