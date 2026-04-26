Nella giornata del 24 aprile, si è verificato un episodio di crudeltà a Palestrina che ha portato alla denuncia presso la Procura di Tivoli. Un pastore tedesco è stato ucciso e l’atto è stato attribuito al suo proprietario. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta approfondendo la dinamica dei fatti. La procura ha avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

? Cosa sapere Denuncia alla Procura di Tivoli per un pastore tedesco ucciso a Palestrina il 24 aprile.. L'associazione Zampe che danno una Mano ODV ipotizza l'aggravante della minorata difesa.. L’associazione Zampe che danno una Mano ODV ha presentato oggi una denuncia formale presso la Procura della di Tivoli per l’uccisione di un pastore tedesco avvenuta lo scorso 24 aprile in via Loreto a Palestrina. Il tragico episodio, che ha colpito duramente la comunità locale, vede come protagonista un uomo di 56 anni accusato di aver aggredito brutalmente il proprio animale mentre lo conduceva al guinzaglio. La vittura, un esemplare di razza pastore tedesco, è stata colpita ripetutamente con pugni e calci di estrema violenza sotto lo sguardo dei passanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crudeltà a Palestrina: denuncia per il pastore tedesco ucciso dal padrone

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