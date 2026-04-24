Palestrina Percuoteva con estrema crudeltà un cane tenuto al guinzaglio L’animale è deceduto L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali
A Palestrina, un uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali dopo aver colpito con violenza un cane tenuto al guinzaglio, provocandone la morte. L’intervento degli agenti è avvenuto a seguito di una segnalazione e ha portato all’identificazione dell’autore del gesto. La vicenda si aggiunge alle recenti operazioni delle forze dell’ordine dedicate alla tutela degli animali contro maltrattamenti e abusi.
Cronache Cittadine PALESTRINA – Prosegue senza sosta l’impegno del Gruppo Carabinieri Forestale di Roma nella tutela del benessere animale e nel contrasto L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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