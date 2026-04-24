Palestrina pastore tedesco al guinzaglio ucciso a calci | denunciato un 56enne
A Palestrina, un uomo di 56 anni è stato denunciato per aver ucciso un cane pastore tedesco. Secondo quanto ricostruito, il pastore tedesco era al guinzaglio quando l’uomo ha iniziato a colpirlo con calci. L’animale è deceduto a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. La denuncia è stata presentata dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini.
Un 56enne è stato denunciato a piede libero per uccisione di animali a Palestrina. Ha massacrato di calci il cane pastore tedesco al guinzaglio, fino ad ucciderlo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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