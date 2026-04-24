Palestrina pastore tedesco al guinzaglio ucciso a calci | denunciato un 56enne

A Palestrina, un uomo di 56 anni è stato denunciato per aver ucciso un cane pastore tedesco. Secondo quanto ricostruito, il pastore tedesco era al guinzaglio quando l’uomo ha iniziato a colpirlo con calci. L’animale è deceduto a causa delle ferite riportate durante l’aggressione. La denuncia è stata presentata dopo l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini.