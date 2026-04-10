Crotone menzione speciale a Elettra Cammariere e alla ASD società ginnastica Magna Grecia

A Crotone è stato assegnato un riconoscimento speciale a Elettra Cammariere e alla A.S.D. società ginnastica Magna Grecia. La città, conosciuta come la Città dello sport, ha una storia che risale ai tempi dell’antica Grecia, quando il crotoniato Milone dominava i giochi olimpici. L’onorificenza celebra l’impegno nel settore sportivo e il legame storico con le discipline atletiche.

Crotone Città dello sport e non a caso. Un riconoscimento fin dai tempi dell’antica Grecia quando il crotoniato Milone era il dominatore assoluto dei giochi olimpici. Passano i millenni e gli atleti crotonesi che praticano sport sono sempre presenti in competizioni sportive d’alto livello e nelle varie discipline. Michele D’Oppido nel nuoto, Giuseppina Macrì nello Judo, Tobia Lorica nella boxe. Ci fermiamo a questi nomi perché l’elenco di atleti crotonesi distintisi nelle varie competizioni è lungo. E pensando a ciò che hanno rappresentato i crotonesi nello sport, un’altra cerimonia di riconoscimento attraverso una Menzione s i è svolta, questo pomeriggio, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, menzione speciale a Elettra Cammariere e alla A.S.D. società ginnastica Magna Grecia

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Si è svolta, questo pomeriggio, nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la cerimonia ufficiale di conferimento della Menzione Speciale prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche, assegnata a Elettra Cammariere e - facebook.com facebook