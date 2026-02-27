Familiari maltrattati e truffe a Crotone uomo arrestato | quanti anni di carcere deve scontare

A Crotone, un uomo è stato arrestato in seguito a denunce di maltrattamenti, minacce e truffe. La polizia ha eseguito l’arresto e il soggetto dovrà scontare una pena di tre anni e due mesi di carcere. Le autorità hanno confermato l’avvenuto provvedimento, che si riferisce a episodi verificatisi nelle ultime settimane nella zona.

Eseguito un arresto a Crotone per maltrattamenti, minaccia, rivelazione di corrispondenza e truffa. Un uomo, già condannato in via definitiva, è stato individuato e condotto in carcere, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Crotone. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2019 e il 2020, quando l’uomo si sarebbe reso responsabile di diversi episodi criminosi ai danni di familiari e conviventi. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

