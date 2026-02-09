Condannato per spaccio di droga viene portato in carcere dai carabinieri

I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo condannato per spaccio di droga. L’individuo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona. Dopo averlo trovato, i militari lo hanno portato in prigione.

Un altro individuo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Verona – Ufficio Esecuzioni Penali, è stato scovato ed arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Verona. Nella mattinata del 31 gennaio, i militari della stazione di San Giovanni.

