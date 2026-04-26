Cromo esavalente in un pozzo di controllo | scatta l’ordinanza

Durante un controllo ambientale nella località Ceppaiano, sono state analizzate alcune acque e nei risultati è stato riscontrato il cromo esavalente in un pozzo di monitoraggio. In seguito a questa scoperta, è stata emessa un’ordinanza per limitare l’utilizzo dell’acqua proveniente da quel pozzo. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a valutare eventuali provvedimenti necessari.

CRESPINA LORENZANA – A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo in località Ceppaiano. In via cautelativa, il sindaco del comune di Crespina Lorenzana, David Bacci, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dei pozzi privati ad uso domestico. “Non appena ricevuta la segnalazione da parte del sindaco sullo sforamento di alcuni valori del cromo esavalente in un pozzo piezometrico – spiega l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini – la Regione Toscana si è subito attivata e i tecnici Arpat del distaccamento di Pisa stanno già svolgendo ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di riscontrare i dati pervenuti in precedenza “.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l’ordinanza Notizie correlate Giovane arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto per spaccio: droga trovata nascosta tra gli indumenti durante un controlloUn vento freddo, carico di umidità, soffiava sulla costa tirrenica di Barcellona Pozzo di Gotto quando, poco dopo le 10 del mattino di mercoledì 4... Leggi anche: Treviglio, incendio alle Battaglie: scatta l’ordinanza di inagibilità Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gardone Valtrompia, cromo esavalente nella falda: finalmente può partire la bonifica; Cromo-VI nell'acqua: nuovi controlli di ARPA, nessun pericolo per le falde o nell'acqua potabile; Brescia e i suoi veleni, il geologo Alberico: La falda in città è migliorata ma resta ancora fuorilegge per il cromo; Cementificio Colacem di Galatina, con le emissioni autorizzate rischi di tumore oltre le soglie. Si chiede lo stop. Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l'ordinanzaCRESPINA LORENZANA - A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in un pozzo piezometrico di controllo in loca ... msn.com Mondovì, presenza di cromo nell'acqua di un laghetto a Sant'Anna Avagnina: scattano i controlli di ArpaI valori superano quelli consentiti per legge. Il Comune ha emanato l’ordinanza per il divieto di utilizzo dell’acqua del bacino idrico, utilizzato per irrigare. La problematica non riguarda l'acqua p ... targatocn.it Il container è stato intercettato sulla banchina del terminal Lsct. E con i primi controlli, eseguiti da Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza, è scattato subito l’alert per la presenza di «materiale potenzialmente tossico (cromo esavalente)». Si tratta di un caric - facebook.com facebook