Treviglio incendio alle Battaglie | scatta l’ordinanza di inagibilità

A Treviglio, nella frazione delle Battaglie, si è verificato un incendio in un'abitazione di via delle Battaglie 43 nella mattina di lunedì 23 marzo. A seguito dell’incendio, è stata emessa un’ordinanza che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile. Le autorità hanno effettuato i controlli e disposto le misure necessarie per la sicurezza dell’area.

Treviglio. È stata dichiarata inagibile l’abitazione di via delle Battaglie 43, nella frazione delle Battaglie, a seguito dell’ incendio scoppiato nella mattinata di lunedì 23 marzo. Il provvedimento è stato disposto dal sindaco a seguito delle verifiche effettuate sullo stabile danneggiato dal rogo. Le fiamme sono divampate nel sottotetto di un cascinale. Il rogo ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con cinque squadre per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dell’edificio e di quello contiguo: una dozzina le persone sfollate, tutte senza conseguenze e già sistemate in alloggi alternativi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Inagibilità del Grattacielo, il Tar respinge il ricorso dei residenti: l'ordinanza rimaneIl Tar Emilia-Romagna ha respinto la richiesta di sospensione presentata da alcuni residenti contro l’ordinanza del sindaco di Ferrara, che... Leggi anche: Lupo avvistato alle porte di Bologna, il video. Scatta l'ordinanza: cosa non fare Approfondimenti e contenuti su Treviglio incendio alle Battaglie... Temi più discussi: Treviglio, Incendio alle Battaglie: scatta l’ordinanza di inagibilità; Incendio alle Battaglie, in fiamme il tetto di un caseggiato; Incendio in un cascinale a Treviglio: 12 persone sfollate - Foto e video; Incendio Treviglio: cascina in fiamme, vigili del fuoco in azione. Treviglio, incendio alle Battaglie: scatta l’ordinanza di inagibilitàRogo nel sottotetto di un cascinale alle Battaglie lunedì 23 marzo. Evacuate dodici persone, nessun ferito. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco scatta il provvedimento del sindaco ... bergamonews.it Treviglio, fiamme nel sottotetto di un’abitazione alle Battaglie: una dozzina gli sfollatiLe fiamme divampate lunedì mattina: non ci sarebbero feriti gravi, ma sul posto è stata inviata precauzionalmente anche l'ambulanza. In azione i vigili del fuoco ... bergamonews.it TREVIGLIO Mercoledì 8 Luglio (ore 10:00) "Il teatro del Liberty italiano: forme moderniste a Treviglio". L'associazione ltalia Liberty, nell'ambito del programma eventi dell'ottava edizione del festival Art Nouveau Week, ha organizzatouna visita guidata allinterno - facebook.com facebook