Giovane arrestato a Barcellona Pozzo di Gotto per spaccio | droga trovata nascosta tra gli indumenti durante un controllo

Un giovane tunisino di 29 anni è stato arrestato questa mattina a Barcellona Pozzo di Gotto dopo un controllo di routine. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato droga nascosta tra gli indumenti dell’uomo. L’arresto è avvenuto poco dopo le 10, in un appartamento sulla costa tirrenica. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Un vento freddo, carico di umidità, soffiava sulla costa tirrenica di Barcellona Pozzo di Gotto quando, poco dopo le 10 del mattino di mercoledì 4 febbraio 2026, i carabinieri della locale Compagnia hanno fatto irruzione nell'appartamento di un giovane di 29 anni, di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per precedenti attività illecite. L'operazione, frutto di un'accurata indagine coordinata con la Procura della guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, ha portato all'arresto del 29enne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il colpo è stato inferto in un'abitazione di viale della Libertà, un quartiere residenziale a ridosso del centro storico, dove l'uomo viveva con la madre e un fratello minore.

