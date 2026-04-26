Crollo di calcinacci a San Fruttuoso | strada chiusa e poi riaperta in via Donghi

Questa mattina nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova, alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione di un edificio situato in via Donghi, finendo in strada. Per motivi di sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico e successivamente riaperta dopo i controlli. Non si sono registrati feriti tra i passanti o i residenti. La zona rimane sotto osservazione in attesa di ulteriori verifiche.

Attimi di apprensione questa mattina nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove alcuni calcinacci si sono staccati dal cornicione di un edificio in via Donghi, finendo in strada.Nessun feritoAl momento del distacco non transitavano pedoni e non si registrano feriti. I detriti hanno però.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: fino a quando?Via Diciotto Fanciulli, a Pegli, è stata chiusa lo scorso 3 marzo: a chiedere informazioni sul futuro della viabilità in zona è Filippo Bruzzone... Strada chiusa per crollo calcinacci da voltino: riapertura entro 48 oreDal voltino erano caduti calcinacci, portando alla chiusura della strada: un grosso disagio per i residenti di Pegli che devono ricorrere a percorsi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cadono calcinacci all'entrata dell'asilo, i genitori: Vogliamo sicurezza e verifiche sulla struttura | FOTO; La buona notizia dopo il crollo di Porta Capuana: non ci sono persone tra le macerie; Crollo annunciato a Santa Croce, il Comune firma lo sgombero per un abitante e dichiara inagibile un'altra casa; Palo dell'illuminazione pubblica a rischio crollo, allarme a Lama: i vigili del fuoco chiudono l'area. Crollo di un edificio a Porta Capuana a NapoliCrollo di un edificio a Porta Capuana a Napoli in via Siniscalchi: palazzina distrutta, nessun ferito ma evacuate le zone vicine. stylo24.it Crollo a Porta Capuana, ci sono altri palazzi a rischio. Aperta un'inchiesta |VIDEOIl cedimento dello stabile disabitato all'una di notte: nessun ferito. Venti le persone sgomberate. La Municipalità: Segnalati al Comune altri edifici pericolanti della zona ... napolitoday.it ULTIM'ORA / Crollo di un solaio in Via Lamarina - NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -https://lavocedilatiano.blogspot.com/2026/04/crollo-in-via-lamarina-non-ci-sarebbero.html #latiano #lavocedilatiano - facebook.com facebook #Napoli, crollo edificio disabitato in centro: esclusa dai #vigilidelfuoco la presenza di persone coinvolte, intervento concluso con la messa in sicurezza dell’area #25aprile x.com