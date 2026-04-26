Crolla solaio di un appartamento | grande spavento per tre persone all' interno

Durante la cena, un solaio di un appartamento nel centro di Latiano è crollato, provocando grande spavento tra le tre persone presenti, tra cui un marito, una moglie e un’amica. L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 25 aprile in via Anania Lamarina. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite o danni, e le autorità hanno avviato le verifiche sulla stabilità dell’edificio.

LATIANO - Il crollo è avvenuto durante la cena. Per fortuna neanche un graffio per marito, mogli e una loro amica che ieri sera (sabato 25 aprile) si trovavano all'interno di un appartamento in via Anania Lamarina, nel centro di Latiano, quando ha ceduto una parte di un solaio. L'episodio si è.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Crolla all’improvviso il solaio di un appartamento, paura nella notte in pieno centro Crolla il muro interno di un appartamento: uomo ferito in casa. VideoSpavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crolla il solaio di una palazzina in ristrutturazione: nove operai soccorsi dai Vigili del fuoco; Crolla il solaio dell'ex caserma Pepe, 4 persone sotto le macerie; Lido di Venezia, gruppo di operai precipita da un'altezza di cinque metri; Crolla solaio di una struttura in riqualificazione: quattro operai feriti. Lido, crolla un solaio: quattro operai feritiE’ di quattro feriti al momento il bilancio del crollo parziale di una palazzina al Lido di Venezia. Il fatto è avvenuto alle 11 di questa mattina all’interno di uno stabile dismesso in Riviera San Ni ... genteveneta.it Crolla un solaio all'ex caserma Pepe, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, all’ex caserma Pepe, in Riviera ... ilmattino.it LATIANO ADESSO! Crolla solaio in una abitazione in Via Anania Lamarina. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine. - facebook.com facebook