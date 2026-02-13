Crolla il muro interno di un appartamento | uomo ferito in casa Video

Spavento in mattinata a Brindisi, dove un uomo è rimasto ferito dopo il crollo del muro interno del suo appartamento in via Boldini, nel quartiere Sant'Elia. Il cedimento si è verificato improvvisamente, probabilmente a causa di lavori di ristrutturazione non autorizzati svolti in precedenza, e un residente ha subito lievi ferite mentre cercava di mettersi in salvo. Un video che circola sui social mostra il muro che si sgretola mentre l’uomo cerca di uscire dalla stanza.

Spavento in mattinata a Brindisi, all'interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant'Elia. Per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici il muro interno di un appartamento è crollato, travolgendo un uomo di 47 anni che si trovava in casa insieme alla moglie. Sul posto sono accorsi gli operatori del Servizio 118 insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Il 47enne è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. L'abitazione è stata messa in sicurezza, in attesa di ulteriori verifiche. Nel video (di Max Frigione) il racconto della moglie dell'uomo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Spavento in mattinata a Brindisi, all’interno di una palazzina popolare in via Boldini, al quartiere Sant’Elia, dove una parte del solaio è crollata improvvisamente causando il ferimento di un uomo che si trovava in casa.

A Formello, nel comune di Roma, un uomo di 58 anni è morto nella sua casa nella notte tra il 12 e il 13 febbraio, quando un muro di contenimento si è improvvisamente sgretolato e ha travolto l'intera abitazione, provocando il crollo che ha sepolto l’uomo sotto le macerie.

