Roma Gasp non rinuncia a Cristante-Koné Soulé e Dybala ancora a parte

Il rodaggio è andato oramai in archivio, con la vittoria di domenica scorsa contro la Cremonese. Adesso, però, Gasp si aspetta che si torni all’antico. E, cioè, a quella coppia di “giganti” del centrocampo - Bryan Cristante e Manu Koné - a cui si era abituato in precedenza ed a cui in campionato non ha mai rinunciato. Se non in 4 partite, ma sempre per forza di causa maggiore: il Sassuolo in casa dove Cristante era squalificato e il trittico di gare (Udinese, Cagliari e Napoli) che Koné è stato invece costretto a saltare a causa dell’infortunio al bicipite femorale della gamba destra. Per il resto la cerniera di centrocampo è sempre stata la stessa, formata dal francese e dal capitano giallorosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

